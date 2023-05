Douglas Costa fue condenado por no pagar la pensión alimenticia

Este martes se confirmó que la justicia en Brasil ha girado una orden de aprehensión en contra de Douglas Costa, exjugador del Bayern Munich y actual delantero del LA Galaxy.

De acuerdo a los reportes del portal GaúchaZH, esta orden habría sido aprobada por un juez debido al impago de la pensión alimenticia de uno de sus hijos, misma que tiene un año sin pagar.

A pesar de que la medida es cautelar, el gobierno brasileño no puede hacer el arresto, esto debido a que la orden no tiene impacto internacional, por lo que la autoridad brasileña, en especifico Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul en Porto Alegre, buscarían la manera de extraditar al jugador.

La única manera en la que Costa viaje a Brasil es gracias a una carta rogatoria, donde la justicia en Sudamérica pide la extradición, Douglas ya es consciente del cargo y ya tiene a un grupo de abogados trabajando en el caso para revertir la decisión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: ESTOS SON LOS EQUIPOS CLASIFICADOS PARA EL 2023-24