Luisito Comunica: Pagó medio millón de pesos por dañar auto en Dubai

Luisito Comunica se convirtió en tendencia después de que se sintió "asaltado" por una tremenda multa que tuvo que pagar después de haber dañado un automóvil en Dubai.

El youtuber se encontraba de viaje por tierra árabe y no quiso perder la posibilidad de manejar un automóvil, entonces contrató el servicio de un Lamborghini Aventador 2020.

El influencer estaba dando el rol en el automóvil, cuando de repente no pasó un tope de manera correcta y escuchó un fuerte golpe, a lo que se detuvo, pero no apreció ningún problema.

Al llegar a la agencia y entregar el auto fue cuando las personas del lugar le hicieron saber de los desperfectos que había realizado al vehículo y eso le llevo a pagar una multa muy alta, la cual no fue para nada del agrado del youtuber.

"'Vas a tener que pagar el arreglo de este coche’, ‘¿Cuánto quieres?’ ‘Necesitamos un depósito de 35 mil dirhams, que es el equivalente a 10 mil dólares'", comentó Luisito Comunica, a lo que tuvo que hacer el pago en varias exhibiciones porque de lo contrario, hubiera tenido que arreglarse con las autoridades.

Y sentenció que "no sé por qué yo no me la termino de creer y sigo bastante escéptico. No se me ha mandado nada, me siento estafado, me siento asaltado. Pagas por un coche tan incómodo y 20 mil dólares por rayones".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - MADONNA: ANUNCIÓ GIRA "CELEBRATION TOUR" PARA HOMENAJEAR 40 AÑOS DE ÉXITOS