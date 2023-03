Maestra muestra a El David de Miguel Ángel y la despiden por enseñar "pornografía". Todo sucedió cuando una profesora de un colegio en Florida, Estados Unidos, ofreció una clase a niños de entre 11 y 12 años sobre la obra renacentista, pero después de que algunos padres se quejaran de que la imagen era "pornografía", terminó por ser despedida. La escultura, expuesta en la Galería de la Academia de Florencia, muestra un desnudo.

La directora del colegio explicó que normalmente envían una carta a los padres antes de mostrar obras de arte clásico a los estudiantes, pero en este caso, hubo una "serie de errores de comunicación" y la carta no se envió a los padres de sexto grado. Algunos padres se quejaron y un padre, en particular, se mostró "totalmente molesto" y consideró que su hijo no debería estar viendo esas piezas.

El David es considerada una de las piezas maestras del Renacimiento y una de las esculturas más famosas del mundo. Sin embargo, los padres que se quejaron de las imágenes lo hicieron porque no les gusta "el adoctrinamiento 'woke' (progresista)", según el presidente de la Tallahassee Classical School.

Esta situación ha tenido lugar después de que el gobernador Ron DeSantis aprobara en Florida un conjunto de leyes que prohíben no solo enseñar, sino hablar de determinados temas en las escuelas, como la identidad de género, sexualidad, racismo sistémico y otros.

