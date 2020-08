Maluma sobre la relación de Neymar y su ex: 'No me importa si están juntos'

Después de que se ventiló el noviazgo de Natalia Bariluch, exnovia del cantante Maluma, con Neymar, futbolista del París Saint-Germain, se habló de un distanciamiento entre el jugador y el artista, algo que el propio Maluma salió a aclarar en su cuenta de Instagram.

"¿Qué pasó con Neymar? No sé pregúntenle a él. No se dejen engañar por favor, por las redes, por los medios. Algunos medios de comunicación inflaron la noticia y no ha pasado absolutamente nada", inició Maluma su video aclaratorio.

"No me importa si están juntos, porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios me parece muy bien, me parece correcto cada quien necesita un amor en la vida, yo no tengo ningún pedo con él (Neymar)", agregó.

MALUMA hablo de Neymar y Natalia en su live de Instagram pic.twitter.com/0WRTYssT2Z — Yess (@yskpena) August 21, 2020

De igual forma, el cantante sudamericano aclaró que no se sintió ofendido por escuchar su canción, Hawuái, en la celebración del PSG por su pase a la Final de la Champions League en el vestidor, algo que fue tomado por algunos como una burla de Neymar hacia él.

"Al revés me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París Saint-Germain por poner esa canción tan cabrona después del partido. Tengo que agradecerles a los muchachos a (Ángel) Di María que es mi parcero y hemos compartido en varias ocasiones y que van a jugar ahora la Final y pusieron la canción y se la disfrutaron", refirió.

"Por cierto todos los que han hecho los memes están cabrones y síganlos haciendo porque están muy buenos, yo no tengo problemas ni con él ni con nadie", sentenció Maluma que ha tomado con humor la situación.

