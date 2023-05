Marcelo Ebrard fue a Catemaco a quitarse las "malas vibras"

Marcelo Ebrard fue tema de conversación recientemente luego de que se lo viera recibiendo una limpia en Catemaco por parte del brujo mayor Enrique Marthen.

Durante su visita al estado de Veracruz, al secretario de Relaciones Exteriores le realizaron un ritual energético para retirarle las “malas energías” a su alrededor. En el videoclip compartido a través de la cuenta @brujoenriquembelahijado se puede ver al brujo agitar un ramo de hierbas por todo el cuerpo de Ebrard mientras recita algunas frases de liberación.

“Este varón de nombre Marcelo, es liberado de todo malestar, de toda intranquilidad. Que la energía positiva del universo recaiga sobre él en todo momento y en toda jornada”, comenzó el chamán y continuó abordando el tema del cargo que el canciller quiere ocupar para el 2024.

“Para que en su momento sea el mandatario de este hermoso país de nombre México. Del cual estamos orgullosos, que el bienestar y la energía llegue a él y todo lo negativo sea desterrado de su vida y alejado totalmente. Que el bienestar me lo acompañe en todo momento y en toda jornada”, continuó Marthen.

Para cerrar la limpia, el brujo le hizo entrega de un talismán el cual deberá traer consigo siempre. “Es de protección, muchos símbolos son confusos porque piensan que es negativo, en realidad es de bienestar y eso lo puede investigar”, dijo Marthen al tiempo que colocaba sus manos sobre la cabeza del canciller.

“Que todo el bienestar, toda la energía y la capacidad esté con usted y que todo lo armónico venga en su persona. Que el poder del universo recaiga en este cráneo para incrementar sus cualidades, incrementar sus aptitudes y ser lo que quiere ser, un buen gobernador. Así será”, aseveró el hombre a cargo de la limpia.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios expresaron su opinión sobre el video de Marcelo Ebrard. “Pobre Ebrard, si supiera que lo acaban de estafar”, “Bueno, al menos ya tiene un puesto”, “Acabas de perder mi voto”, “Este señor no es charlatán. Una vez me hizo una limpia y yo sentía esa energía”, “Que el brujo se adivine el número del melate para no andar trabajando”, “Limpia de cartera”, fueron algunos de los comentarios en los videos publicados.

Otra de las publicaciones realizadas por Ebrard que más vistas ha generado fue el video donde el protagonista es el canciller que se localiza en medio de un gran grupo de personas, además de que se midió una corona que le obsequiaron los habitantes del estado.

Aprovechó y le dedicó algunas palabras a su audiencia. “Oigan se pasaron con el bonito regalo que me dieron en Veracruz. Y si algunos me llaman el rey del Tik Tok?”, aseguró el funcionario. “Marcelo de la casa Ebrard primero con el nombre futuro regente y protector de las tierras de México”.

Acerca de Catemaco, Veracruz, es un sitio reconocido internacionalmente por la brujería que se lleva a cabo en el estado. La fama milagrera nació en la década de 1950 cuando un tal Gonzalo Aguirre comenzó a organizar el “turismo del brujo”, cuyos practicantes se centraban especialmente en la medicina natural. Promovió el evento a nivel nacional e incluso internacional, logrando atraer a políticos, estrellas de cine y periodistas.

