Luego de dos años de ausencia, este 2022 se volverá a realizar la marcha Pride número 44 en el Zócalo de la Ciudad de México el cual albergará un concierto de cierre con un total de 22 presentaciones musicales con diferentes personajes del medio artístico.

Los artistas invitados comenzarán a deleitar a los presentes a aprtir de las dos de la tarde y se tiene prevista la asistencia de cantantes como Paty Cantú, Daniela Calvario, Samo, Christian Chávez, Mario Bautista entre otros.

De igual manera, a través de las cuentas oficiales del comité organizador, se anunció la presencia en la conducción de Alejandra Ley, Roberto Carlo, Michelle Rodríguez, Alejandra Bogue, Tefy “sedúceme mujer”, Regina Blandón, Maca Carriedo, Álvaro Cueva, Regina Orozco, Nashla Águilar, La Supermana, Curvyzelma, Gerad Cortez, Raquel Martínez, Le Paline, Zanty Ferru, Dámian Cervantes y Guz Guevara.

El artista sorpresa invitado será Danna Paola quien reveló la noticia a sus seguidores a través de un video en vivo que publicó en su cuenta de Instagram y aseguró que está muy emocionada por poder asistir a la marcha del Orgullo.

“Ya falta poquito, ya lo dije, ya lo puso TikTok, ¡listo! Estoy lista para celebrar el amor, no saben la ilusión que me hace, o sea, “heavy”, me estoy preparando”, agregó la joven cantante que recién cumplió 27 años.

