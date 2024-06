Mario Bezares reclama a Luis Gerardo Méndez por su papel en la serie ¿Quién lo mató?

Mario Bezares nuevamente arremetió contra el actor Luis Gerardo Méndez, que lo interpretó en la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video, pues señaló que esta producción nuevamente removió lo sucedido en 1999 con el asesinato de su amigo y conductor Paco Stanley, haciéndolo quedar como una persona que no es, además de que provocó que sus hijos lloraran.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, que Mayito, en compañía de su esposa Brenda Bezares, rompieron el silencio y hablaron sobre la serie de Prime Video, la cual dicen que se basa en mentiras, ya que muchas de las situaciones que retratan en pantalla no sucedieron así.

“¿Te pusiste a pensar en el momento que te pones mis zapatos, todo lo que me iba a ocurrir otra vez, cabr&n?, dijo Bezares, mientras que Yordi da contexto y señala que está hablando “de las personas que interpretaron sus papeles”, es decir, en esta caso Luis Gerardo Méndez.

“¿Si quiera te pusiste a pensar tantito de que ibas a volver a mover el pinch& avispero? Y que personas que no me conocen, me iban a reventar la madre hasta el día de hoy. De todos los adjetivos calificativos que puedes encontrar en cuestiones de odio, de desprecio y de condena. ¿Te pusiste a pensar tantito en esa situación, cabr&n? Te pusiste esos zapatos de decir ‘le estoy partiendo la madre después de 25 años que superamos todo el desmadr&, otra vez para ganar yo dinero o para hacer que ‘ah, fue un papel muy difícil’. No cabr&n, no fue un papel muy difícil para ti güey, es un papel muy difícil (para mí), que hasta el día de hoy sigo atacado.

"¿Te pusiste a pensar que yo estoy vivo y que se me cayeron trabajos por eso? Ya no me contrataron porque volviste a remover todo ese pinch& desmadr&, cabr&n, y toda esa víscera, y que estás viendo a mis hijos llorar y decir ‘¡es que ese no es mi papá!’, ¿sí se pusieron a pensar todo eso?, no, ¿verdad?”, declaró Mario Bezares en la entrevista.

