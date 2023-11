‘The Marvels’, decepción en el Universo Cinematográfico de Marvel

Está comenzando a orquestarse el peor de los temores de Marvel Studios, a un día de que se lleve a cabo el estreno de “The Marvels”, la crítica cinematográfica ha dado a conocer sus primeros comentarios respecto a esta nueva cinta, los cuales no pintan nada bien.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, famoso sitio web en el que tanto expertos dentro del medio como fans emiten sus críticas y comentarios respecto al estreno de cualquier serie o película, la nueva cinta del UCM no promete mucho, ya que en su debut apenas acumula un 55% de aprobación, un índice muy bajo.

The Marvels ya está en la taquilla. La trigésimo tercera película del Universo Cinematográfico de Marvel ha llegado a las salas de cine. Lo ha hecho en la situación más difícil posible. Para empezar, en mitad de una huelga de actores recién terminada que ha provocado que las tres protagonistas, su gran valor comercial, no puedan promocionarla. Por otro lado, entre rumores sobre el descontento interno en Marvel con la cinta. Y, por último, sufriendo una dura campaña de boicot por los sectores más rancios y misóginos de la sociedad, que cargan contra ella y sobre todo contra la actriz Brie Larson por supuestamente querer implantar una ideología feminista radical.

Sorteando terremotos y tormentas, The Marvels ha conseguido estrenarse. En un primer momento, el proyecto iba a ser Capitana Marvel 2. Pero con la llegada de Ms. Marvel y de Monica Rambeau a la franquicia, el estudio decidió unir a las tres superheroínas en una misma producción. El proyecto crecía así en ambición, y también en posibles conexiones con el resto del Universo Cinematográfico de Marvel. Una ardua tarea de la que la directora, Nia DaCosta, ha tratado por todos los medios de salir lo más indemne posible.

La trama de la película sitúa a la Capitana Marvel mediando en una nueva fase del conflicto entre los Skrull y los Kree. Pero, durante una misión, descubre que un portal de salto hiperespacial se ha quedado abierto e inestable. Por su parte, la capitana Monica Rambeau también encuentra un punto similar. Al tocarlo, los poderes de ambas se entrelazan, junto a los de la joven Kamala Khan (Ms. Marvel). Esto hace que constantemente las tres se teletransporten de un lado a otro, intercambiándose entre ellas, sin pretenderlo ni controlarlo. Ante esta problemática, se ven obligadas a formar un equipo para luchar contra la poderosa Dar-Benn.

La cinta es protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani en los roles de “Capitana Marvel”, “Monica Rambeau” y “Ms. Marvel”. En la trama, las tres heroínas, se unen para salvar al mundo de una amenaza.

Fue un buen esfuerzo, pero no logró convencer. La nueva cinta "The Marvels" protagonizada por tres mujeres superheroínas tenía buenas intenciones y generó muchas expectativas, pero al parecer la crítica no está muy contenta con el resultado después de unos días de su lanzamiento.

The Marvels ha sido reprobada por la crítica especializada al darle una calificación de 55 sobre 100 en el sitio de Rotten Tomatoes.

En tanto que, en la preventa, en La Laguna las funciones de mañana, hasta ahora, han registrado poca venta boletos, con relación a estrenos de Marvel del pasado. Y en la taquilla tampoco pinta nada bien el estreno, pues, aunque se esperaba una recaudación de 80 millones de dólares en su primera semana, estas proyecciones disminuyeron a 60 millones, lo que significa uno de los estrenos más bajos jamás vistos en una película de Marcel, que ha obtenido hasta más de 800 millones con su película más taquillera, "Vengadores: Endgame".

