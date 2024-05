¿Mataron a los surfistas extranjeros por resistirse a un robo? Esto es lo que sabemos

Tres cuerpos que fueron recuperados en una zona de Baja California probablemente son los de los dos australianos y un estadounidense que desaparecieron el pasado fin de semana durante un viaje para acampar y surfear, informó este sábado la Fiscalía estatal.

Aunque todavía no se ha confirmado mediante un examen forense, las características físicas -incluido el pelo- significan que existe una alta probabilidad de que los cuerpos sean los de los tres turistas, informó la cadena de televisión local Milenio, citando a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez.

“Se presume que (los cadáveres) corresponden a los investigados”, dijo a The Associated Press un empleado de la fiscalía estatal que no estaba autorizado a ser citado por su nombre. “Un cuarto cuerpo fue localizado. No está relacionado con los tres extranjeros. El cuarto cuerpo llevaba allí mucho tiempo”, añadió el funcionario.

Encuentran cuerpos de surfistas

El lugar en donde los cuerpos fueron encontrados, cerca del municipio de Santo Tomás, estaba próximo a la remota zona costera donde se encontraron el jueves las tiendas de campaña y la camioneta de los surfistas.

Los hombres —a quienes sus familiares identificaron como los hermanos Jake y Callum Robinson de Australia y el estadounidense Jack Carter Rhoad— desaparecieron el sábado en la zona. No se presentaron en los alojamientos que habían reservado para el fin de semana.

“Estamos al tanto de esos informes (de cadáveres) y seguimos de cerca la situación. En este momento no tenemos más comentarios”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Fueron asaltados los surfistas

La Fiscalía General de Justicia de Baja California había dado a conocer que había tres detenidos, a los cuales llegaron rastreando el celular de una de las víctimas. Los reportes no oficiales especifican que ubicaron que una mujer tenía el aparato movil y con ella estaban dos hombre con drogas y armas.

Antes esto, la Fiscalía presume que todo se trató de un robo cuando les quisieron quitar su camioneta Chevrolet Colorado para despojarlos de algunas refacciones. Los surfistas se resistieron al asalto y los atacaron con una arma de fuego y luego los fueron a arrojar a un pozo cerca de donde estaba sorteando las olas.

