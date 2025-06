Montachoques revelan cómo eligen a sus víctimas en CDMX y Edomex

En una reciente entrevista realizada por el youtuber mexiquense Yulay, un presunto miembro de una banda de montachoques explicó detalladamente cómo operan estos grupos delictivos que provocan accidentes viales intencionalmente para extorsionar a conductores en la Ciudad de México y el Estado de México.

El modus operandi implica conducir a alta velocidad en vías con tráfico, como Circuito Interior y Periférico. / Pixabay |@yulay.real

Según el entrevistado, identificado como 'Dany', los montachoques seleccionan a sus víctimas, a quienes llaman "clientes", basándose en información obtenida de fuentes públicas en internet. Utilizan el Registro Público Vehicular (Repuve) para verificar la situación legal del automóvil y, con el número de placa, acceden al número de serie del vehículo. Posteriormente, consultan el registro de pólizas vigentes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para determinar si el auto cuenta con seguro.

“Nosotros no agarramos carros con seguro, porque no pagan tan bien como lo pagaría la persona, quien en un accidente nos puede dar hasta 15 mil pesos y la aseguradora 7 mil, no nos conviene porque no nos lo pagan al momento”.

El modus operandi implica conducir a alta velocidad en vías con tráfico, como Circuito Interior y Periférico. Identifican a su "cliente", ponen el auto en neutral y provocan un choque al frenar. A veces, utilizan un segundo vehículo para incitar al conductor a cambiar de carril.

Las bandas, compuestas por unos seis "amarradores" y mujeres copilotos, pueden ganar entre 10 mil y 50 mil pesos en un solo día, incluso con un solo choque.

¿Qué hacer si eres víctima de un montachoques?

No bajar del automóvil y orillarse en un lugar seguro sin obstruir la vialidad.

Llamar de inmediato a la aseguradora y proporcionar la ubicación.

No aceptar acuerdos monetarios, ya que esto puede ser parte del engaño.

Verificar la identidad del ajustador, comprobando que cuente con credenciales oficiales de la empresa.

En casos extremos, contactar al 911 o enviar un mensaje a la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El delito se sanciona con penas de 8 a 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad, y multas de 160 días de UMA, equivalentes a más de 18 mil pesos, especialmente si se está vinculado a un grupo delictivo o al servicio público.

