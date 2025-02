Muere el estilista de cabello de los famosos, Jesús Guerrero, a los 34 años, ¿De que murió?

El estilista de celebridades de otras grandes estrellas, Jesús Guerrero, murió repentina e inesperadamente durante el fin de semana.

Guerrero, que ha trabajado con varias estrellas de Hollywood, incluidas Kylie Jenner, Jennifer López, Rosalía, Demi Moore y Katy Perry. El estilista murió durante el fin de semana, confirmó su hermana en una publicación de GoFundMe.

Jesús fue un famoso estilsita en el mundo del entretenimiento / Redes Sociales|

En el GoFundMe se lee: "Jesús aprendió a trabajar duro y soñó con llevar sus habilidades a la cima. Desafortunadamente, su fallecimiento llegó de forma muy repentina e inesperada".

La hermana del estilista asegura su familia está trabajando actualmente llevar su cuerpo a casa en Houston, los detalles sobre la causa de muerte no se han revelado.

Jesús Guerrero era el estilista principal de Kylie Jenner / Redes Sociales|

Jesús Guerrero y su amistad con Kylie Jenner

Jesús comenzó a trabajar con Kylie en 2019 y los dos se hicieron muy amigos a lo largo de los años, ambos compartiendo varias fotos juntos en las redes sociales de sus vacaciones y mejores momentos juntos.

El maquillador de Kylie, Ariel Tejada, compartió un homenaje en Instagram: "Anoche experimenté el dolor más doloroso e impresionante que he sentido cuando me enteré de que nos dejaste @jesushair. La familia no siempre se asigna solo al nacer, a veces son elegidos y tú fuiste mi familia elegida".

Kylie Jenner junto a Ariel Tejada y Jesús Guerrero de vacaciones / Redes Socailes|

Ariel donó 5.000 dólares a Jesus' GoFundMe. El maquillador y amigo de Kim Kardashian desde hace mucho tiempo, Mario Dedivanovic, donó 1.000 dólares y la personalidad de Internet Trisha Paytas también donó 1.000 dólares.

Kylie Jenner, J Lo y Katy Perry aún no han comentado públicamente sobre la muerte del estilista.

