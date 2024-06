Muere influencer Anca Molnar tras perder lucha contra un tumor cerebral

@makeup_anca

Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele... Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat...Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!

sunet original - Anca Molnar