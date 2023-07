La tarde de este domingo, la reconocida conductora, Andrea Legarreta, informó el fallecimiento de su madre, Isabel Martínez.

A traves de redes sociales, la presentadora de Hoy, dio a conocer la noticia junto a un emotivo mensaje, en el cual se despidió de su madre.

"Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!! ", escribió.

Asimismo, le agradeció por todo el amor y cariño mostrado a lo largo de su vida, asegurando que tuvo la mejor mamá.

"Gracias por TODO lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia… Por la fuerza que nos dabas!! Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos!! Gracias por ser nuestra porrista oficial!! Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto!!!! Gracias por darme la vida!! Sin duda nos tocó la mejor mamá!! Cuánto amor nos regalaste a mis hermanos y a mi!! A mi papi!! A tus nietos!! A tus hermanos!!", agregó.

