Mujer de 63 años se enamora de “Enrique Iglesias” y planea fugarse con él, pese a estar casada

Podría parecer una broma o una historia inventada, pero nada de eso, es real lo que pasó una mujer de 63 años de edad, quien estuvo a punto de fugarse con “Enrique Iglesias” y terminar con su matrimonio, hasta que su esposo la descubrió.

Su nombre es Guadalupe Cepeda, vive en Los Ángeles, California, y todo comenzó cuando se integró a un club de fans del cantante español, recibiendo posteriormente un mensaje de WhatsApp, aparentemente de parte del mismísimo Enrique Iglesias.

Tras meses de mensajearse, la mujer se enamoró del intérprete de “Experiencia Religiosa”, pues supuestamente éste le dijo que la ama, le iba a ofrecer matrimonio y hasta le prometió comprarle una casa para vivir juntos hasta la eternidad.

"Me dijo, 'es que yo te amo y siempre voy a estar contigo. Si tu marido no te quiere, aquí estoy yo. Te quiero y para toda la vida’", relató la señora para el programa Primer Impacto de Univisión.

Por ello, doña Guadalupe estaba dispuesta a terminar con su matrimonio y fugarse con el supuesto Enrique Iglesias, sin embargo, el esposo de la mujer descubrió la infidelidad y que el número de donde provenían los mensajes del supuesto cantante era de África.

"Me dijo que estaba enamorada y que se iba a ir con Enrique, la admiro y sí está ilusionada. Le dije 'si es el verdadero Enrique adelante'", comentó el esposo.

Tras investigar más sobre la supuesta relación de la mujer con el cantante español, se descubrió que efectivamente se trataba de un estafador, el cual le pedía a doña Guadalupe tarjetas de regalo para diferentes aplicaciones, así como fotografías desnuda.

"Me decía que le dolía mucho la cabeza por estar metido en la computadora y ocupaba arreglarla. Le dije que no tenía dinero, ni trabajo, me dijo: 'le tienes que hacer como puedas. Pídele a tu marido o agárrale a tu marido", narró la mujer.

Finalmente, el caso ya está siendo investigado por las autoridades, mientras que el cantante Enrique Iglesias, a través de su publicista, pidió a sus fans que no caigan en este tipo de estafas.

Mientras que la señora Guadalupe Cepeda le mandó un mensaje al cantante español, pidiéndole que de una vez la desengañe sobre si quiere una relación con ella o si no, para rescatar su matrimonio.

“Quisiera saber si eres tú para arreglar esto; si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, di. Si no, también dime la verdad si no, para quedarme ya en paz con mi matrimonio”, suplicó la mujer.

