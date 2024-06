Mujer presume que tiene siete novios ancianos y todos le entregan el dinero de su pensión

En redes sociales se ha hecho viral el caso de una mujer colombiana, quien presume tener una relación con siete ancianos, los cuales además de ayudarle con los quehaceres de la casa, también le entregan el dinero de su pensión.

El nombre de esta joven y guapa mujer es Lina, originaria de Barranquilla, Colombia, quien reveló que cansada de relaciones con jóvenes de su edad, los cuales no asumían responsabilidades, se puso como meta conquistar a señores de la tercera edad.

Para ello, según cuenta en una entrevista con el medio local Última Hora Valle, la mujer fue a un parque en donde los ancianos se forman para recibir su pensión económica, logrando conquistar a Carlos, Simón, Jesús, Pablo, Manuel y dos hombres más de los que no se revelaron sus nombres.

“Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo”, comentó Lina.

La mujer dice que sus novios “son más generosos y menos exigentes”, además de que “lo dan todo”, y es que según cuenta, los siete novios de la tercera edad que tiene le dan el dinero que cobran de su pensión y a cambio ella los cuidad, además de que dice “no hay riesgo” de quedar embarazada porque todo son adultos mayores.

Desde luego esta historia ha generado reacciones en redes sociales, entre los que critican y califican a la mujer de “abusiva” e “interesada”, mientras que para otros es “astuta”. Hay unos más que a quienes critican son a los ancianos por entregar su dinero a cambio de estar con una mujer joven y guapa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO CORREGIR Y ACTUALIZAR TU ACTA DE NACIMIENTO? ESTOS SON LOS REQUISITOS