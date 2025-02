Músicos se unen para lanzar un álbum mudo en contra de la Inteligencia Artificial

Reconocidos músicos, como Kate Bush, Damon Albarn y Paul McCartney, se han unido para lanzar el día de ayer, un álbum mudo como protesta contra los planes del Gobierno británico de permitir que las empresas de Inteligencia Artificial (IA) utilicen sin permiso obras protegidas por derechos de autor.

Esta propuesta hecha por el gobierno, permite que las empresas IA utilicen contenido de creadores en línea para entrar sus modelos, solo si los titulares de derechos no deciden excluirse. Dentro del sector musical, está iniciativa ha generado rechazo de la entrada de la IA a la industria musical.

Kate Bush, Damon Albarn y Annie Lenox se unen para álbum mudo / NME|

El álbum en contra de la IA: ‘Is This What We Want?’

El álbum, lleva por nombre Is This What We Want? (en español ¿Es esto lo que queremos?). Ed Newton-Rex, compositor británico y quien fue autor de la idea del álbum señaló que la propuesta está entregando el trabajo de toda una vida de los músicos a las empresas de IA de manera gratuita, permitiendo que estas exploten su música para competir con ellos.

El álbum fue lanzado en las plataformas de música / Redes Sociales|YouTube video player

¿Qué artistas participan en el álbum?

El álbum cuenta con la participación y apoyo de artista reconocidos como Paul McCartney, Dua Lipa, Billy Ocean, Dan Smith de Bastille, Damon Albarn de Gorillaz y Blur, Ed O’Brien de Radiohead, Kate Bush, así como de grupos como The Clash, Jamiroquai, Mystery Jets, entre otros.

En el mensaje del álbum señala al gobierno por querer beneficiar a las empresas de inteligencia artificial a través del robo de música.

La Inteligencia Artificial en la música

Esta protesta acusa a los programas de la IA de extraer grandes cantidades de datos, como texto, imágenes o música de la web para generar contenido que imita al creador por humanos. Si las propuestas del gobierno se aprueban, los artistas podrían tener la opción de “optar por no participar”, lo que implica que tendrían que notificar a miles de generadores de IA, por lo que sería casi imposible de lograr, debido a las cantidades de inteligencias artificiales que existen y siguen en desarrollo.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido indicó que que el gobierno está consultando sobre un nuevo enfoque que proteja los intereses tanto de los desarrolladores de IA como de los titulares de derechos, buscando una solución que permita que ambos sectores prosperen:

“No se ha tomado ninguna decisión hasta contar con un plan práctico”, aseguró el portavoz.

