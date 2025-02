NASA reduce a 0,36% la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 en la Tierra

El asteroide 2024 YR4 ha suscitado un notable interés en la comunidad científica debido a su proximidad a la Tierra. A pesar de que la probabilidad de un impacto es extremadamente baja, estimada en un 0,0027%, su trayectoria continúa siendo objeto de análisis. Descubierto en diciembre de 2024, se estima que su tamaño oscila entre 40 y 90 metros, y se prevé que se acerque a nuestro planeta el 22 de diciembre de 2032.

La probabilidad de colisión del asteroide ha experimentado una disminución significativa, según lo informado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que la estima en un 0,001%, y la NASA, que la calcula en un 0,005%. Este descenso se atribuye a observaciones más precisas que han permitido ajustar la trayectoria del asteroide, reduciendo así el riesgo que inicialmente superó el 3,1%, la cifra más alta registrada en años.

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped from 2.8% to 0.16%.



Thanks to new observations, Earth is now at the edge of our shrinking ‘uncertainty window.’



If this trend continues, the risk may soon reach 0%. pic.twitter.com/2yoeLaCLVO

— European Space Agency (@esa) February 21, 2025