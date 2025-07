Natanael Cano rompe el silencio sobre la censura a corridos tumbados

Luego de semanas de polémica por la creciente censura a los corridos tumbados en distintas entidades del país, el cantante Natanael Cano alzó la voz y fijó su postura ante la prohibición de su género musical, argumentando que la medida no atiende el verdadero origen de los problemas sociales.

Natanael Cano alzó la voz y fijó su postura ante la prohibición de su género musical. / Captura de pantalla |

En entrevista reciente, el exponente sonorense fue enfático al asegurar que la música no es responsable de los actos delictivos: "La neta, no va a arreglar ni solucionar nada que prohíban corridos... que se tumben ese rollito que traen" afirmó el intérprete de Amor Tumbado.

Las declaraciones surgen en un contexto en el que varias autoridades estatales, como las de Chihuahua y Sinaloa, han optado por prohibir la presentación en vivo de artistas del género por considerar que sus letras fomentan la violencia o hacen apología del delito.

Ante ello, Cano defendió el contenido de sus canciones como una representación artística de una realidad social: "Que cada quien cante lo que le nazca, y si no hay necesidad de hablar de eso, pues no lo hagan. Pero no porque te lo prohíban". También señaló que, si bien el contenido puede ser crudo, no se debe ignorar que refleja contextos que existen en el país.

El artista añadió que estas medidas restrictivas representan un retroceso para la libertad de expresión. Cano dejó claro que su objetivo no es promover la violencia, sino contar historias desde una óptica realista.

El artista añadió que estas medidas restrictivas representan un retroceso para la libertad de expresión. / RS |YouTube video player

El impacto de estas declaraciones ha sido inmediato entre sus seguidores, quienes han mostrado apoyo en redes sociales, generando conversación sobre los límites entre arte y censura.

