Nath Campos reveló haber sufrido abuso sexual por parte de youtuber Rix

La youtuber Nath Campos, reveló en un video publicado en su canal, que fue víctima de abuso sexual mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol, por parte del también youtuber Rix hace algunos años.

Campos señaló que sufrió la agresión al salir de un antro, en donde había convivido con varios amigos, entre los que se encontraba Rix quien se ofreció para llevarla a su departamento.

"Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas.

"Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron", ralató Campos en su canal de YouTube.

La toutuber señaló que Rix aprovechó que se encontraba muy borracha para abusar de ella sin que pudiera moverse para defenderse.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, continuó.

"Cuando desperté en la mañana fui gritarle a Rix, qué me dijera que había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado", recordó.

La afectada decidió guardar silencio pues se sentía sola y desprotegida ante la situación, además de quería evitar que su carrera se viera afectada.

“Empecé a aceptar campañas para no verme afectada monetariamente, laboralmente en las que estaba él (Rix), incluso en la que estaban personas que sabían lo que había pasado, que estaban comiendo con él y yo tenía que estar encerrada en un camper. Me sentía muy sola y que a nadie le importaba lo que había pasado", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FEMINICIDIOS: EN CDMX, 70 POR CIENTO CONTINÚAN IMPUNES