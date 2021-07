Netflix: ¿Qué estrenos llegarán en agosto a la plataforma de streaming?

Netflix anunció los estrenos que llegarán a su catálogo en el mes de agosto, donde se podrán encontrar grandes series, películas y documentales.

Y es que para agosto destacan las series Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados, Control Z: Temporada 2 (4/8/2021), 'En la cocina con Paris Hilton' (4/8/2021), Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5 (17/8/2021), 'La directora', 'Clickbait', Chicas buenas: Temporada 4 (31/8/2021); entre otras más.

Respecto a las películas llegan, El crimen del padre Amaro (1/8/2021), Los intrusos (3/8/2021), Las dos reinas, Vivo, El stand de los besos 3 (11/8/2021), El asesino de las postales (17/8/2021), Las formas antiguas (25/8/2021); más otros filmes que agregarán a la plataforma.

En Animé destaca The Witcher: La pesadilla del lobo (23/8/2021), película es una precuela a los acontecimientos que vive Geralt de Rivia (Henry Cavill) en la serie que está esperando el estreno de su segunda temporada a finales de este 2021.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO: LÓPEZ OBRADOR PIDIÓ 'RESPETO' A ISRAEL PARA EXTRADITAR A EXJEFE DE CASO AYOTZINAPA