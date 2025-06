Nicola Porcella es hospitalizado de emergencia: esto se sabe de su salud

Nicola Porcella encendió las alarmas entre sus seguidores luego de ser hospitalizado de emergencia durante la madrugada del 4 de junio de 2025, tras presentar complicaciones de salud. La noticia fue confirmada en el programa matutino 'Hoy', donde los conductores compartieron detalles sobre su estado.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. pues el conductor explicó que sufrió una fuerte infección estomacal que lo hizo sentir seriamente indispuesto, aunque finalmente recibió atención médica oportuna.

La atención médica la recibió de inmediato tras un problema estomacal / IG: @nicolaporcella12|

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal; primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron súper bien, estaba tranquilo aunque no paraba de vomitar”, declaró en entrevista para el programa de Televisa.

Recibe tratamiento a tiempo

Después de recibir tratamiento, el también exparticipante de La Casa de los Famosos México fue dado de alta durante la madrugada y pudo regresar a su domicilio para descansar por algunas horas.

Nicola cobró fama tras su ingreso a La Casa de los Famosos / IG: @nicolaporcella12|

“Salí bien de madrugada y me fui a mi casa a descansar unas cuantas horas. Todavía me siento mal, pero hay que chambear, no podemos dejar de chambear, así que unas cuantas inyecciones y listo”, agregó el actor, demostrando su compromiso con sus proyectos laborales.

Aunque confesó que todavía experimenta malestar, Nicola se mantiene activo profesionalmente y continúa cumpliendo con sus compromisos. Este episodio de salud generó preocupación entre sus fans, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y pronta recuperación para el artista peruano.

El conductor peruano ya regresó a trabajar aunque no está recuperado al 100 / IG: @nicolaporcella12|

