Nintendo Direct: Juegos y novedades para 2024 y 2025

Este martes se llevó acabo el evento tan esperando para todos aquellos que tienen su Nintendo Switch, pues las novedades para este año y 2025 sorprendiendo a más de uno.

El Nintendo Direct anunció los videojuegos con los que le apostará para aumentar sus ventas y, de paso, entretener a sus millones de seguidores.

En algunos casos, los juegos serán nuevos, pero en otros se les darán continuidad a títulos que en su momento tuvieron mucho éxito como Castlevania, las peleas que armó Capcom o el clásico de guerra Metal Slug.

Algunas de las novedades

Five Nights at Freddy's

Luego de la serie y le película, el terror de Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 y Security Breach Ruin estará disponible para las vacaciones de 2024.

Yakuza Kiwami

El remake de Yakuza llega este 24 de octubre y ahora narra la historia de Kiryu Kazuma mientras navega por el peligroso mundo criminal de Tokio.

Rune Factory

Rune Factory: Guardians of Azuma seguira siendo un juego de rol que llegará la primavera de 2025. El juego promete una aventura de reconstrucción y construcción de ciudades en las tierras orientales de Azuma.

Castlevania, Dominus Collection

Para seguir con esta franquicia, llega otro clásicos de Castlevania que se suma a las pasadas entregas y esta vez tendrá la colección Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia y el juego arcade de 1987, Haunted Castle.

Metal Slug Tactics

Metal Slug Tactics llegará en otoño de 2024 a Nintendo Switch, fusionando la acción arcade clásica con el estilo roguelite táctico.

Capcom Fighting Collection 2 anunciado para 2025

Para todos aquellos que extrañan las maquinitas, llega Capcom Fighting Collection 2, pero esta vez con la opción de poder combatir en línea y contra otras consolas.

MySims

El clásico que nació para jugar solo en las PC’s, MySims hará su debut en Switch con el MySims: Cozy Bundle, que incluye el juego original y MySims Kingdom.

Dragon Quest 3 HD-2D

En el evento de hoy, se presentó el tráiler del remake HD-2D de Dragon Quest 3, que incluye personalización de personajes y nuevas estrategias de batalla.

