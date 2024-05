Nintendo introduce personaje transgénero en videojuego de ‘Mario Bros’

La empresa de entretenimiento japonesa Nintendo ha incluido un personaje transgénero llamado Vivian en el nuevo videojuego de la saga Paper Mario.

‘Paper Mario: The Thousand-Year Door’ original hizo su debut en 2004, y la identidad exacta del personaje ‘Vivian’ ha sido un tema de debate muy controvertido.

Usuarios de internet y fanáticos de la saga de Mario Bros han debatido sobre el género del personaje.

El debate aumentó debido a que el juego usaba un lenguaje vago cada vez que se hacía mención del personaje, dejando claro la intención de mantener el misterio del personaje.

En el lanzamiento japonés original del juego, durante su primer encuentro con Mario, Vivían la presenta a ella y a sus compañeras Shadow Sirens como las "Shadow Sisters", a lo que su hermana Beldam la corrige enojada debido a que Vivían en realidad es un hombre. , en realidad son el "Trío de las Sombras".

Gracias a la incorporación de nuevas líneas de diálogo al guión del juego, esta incertidumbre sobre Vivian ya no está presente en su remake.

La confirmación de la identidad transgénero de Vivian ahora la proporciona la propia Shadow Siren justo antes de unirse al grupo de Mario.

"La verdad es que tardé un tiempo en darme cuenta de que era su hermana, no su hermano. Ahora su acoso habitual se siente más intenso", explica Vivian en la versión actual inglesa, en la que para referirse a su persona se utilizan los pronombres correctos teniendo en cuenta su identidad de género.

“¡Oye, está bien! No te preocupes por mis problemas… De todos modos, ya no estoy segura de querer quedarme con mis hermanas. No somos muy felices juntos. La verdad es que me tomó un tiempo darme cuenta de que era su hermana… no su hermano. Ahora su acoso habitual se siente más intenso”. Es uno de los diálogos del personaje Vivian.

Tras la revelación del estatus transgénero de Vivian, algunos fanáticos, ya sean fanáticos del personaje (y aparentemente de la interpretación original del personaje en la versión japonesa ) o fanáticos de la representación transgénero en los medios, han comenzado a debatir e incluso celebrar. Otros lo han celebrado con el arte de Vivian ondeando o envuelta en la bandera del orgullo transgénero.

