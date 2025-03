Novia en Monterrey denuncia a wedding planner por estafa de 200 mil pesos

En redes sociales se ha hecho viral el caso de una novia en Monterrey, Nuevo León, quien decidió salir a las calles para denunciar a su wedding planner, luego de haberle entregado 200 mil pesos y descubrir que, a tres meses de su boda, el salón no está apartado y el organizador ya no le responde las llamadas.

Vestida de novia, Andrea Zamarripa recorrió las calles de Apodaca y Monterrey con un cartel en el que exigía la devolución de su dinero. En la cartulina se leía: “Fernando, regrésame todo lo que te di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto”.

En su publicación en redes sociales, acompañada de fotografías de su protesta, Andrea relató que entregó 200 mil pesos a su organizador de bodas, pero al acudir al salón elegido para la recepción descubrió que no estaba reservado y, de hecho, ya había sido rentado a otras personas.

“Mi organizador de bodas me estafó y mi boda es en tres meses. No tengo salón y estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable, porque lo que más me preocupa es que no tengo ni salón ahorita y la boda ya está muy cerca”, escribió.

Desesperada, la novia fue a buscar a Fernando hasta su casa, pero su madre le dijo que ya no vivía ahí. Además, el organizador dejó de contestarle llamadas y mensajes de WhatsApp.

“Fui a su casa y la mamá del tipo me dijo que ya no vive ahí. ¡Ahora no tengo ni salón ni dinero! ¡Más de 200 mil pesos a la basura!”, agregó.

Finalmente, Andrea concluyó su mensaje expresando su deseo de que su protesta se haga viral para que el wedding planner le devuelva su dinero o cumpla con su compromiso de organizar la boda en el salón acordado.

“Me comprometí con mi pareja y juntos trabajamos duro para ahorrar y cumplir nuestro sueño de boda”, finalizó.

