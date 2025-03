Murió el escritor de ‘Coraje, el perro cobarde’, caricatura inspirada en asesino serial y fenómenos paranormales

El mundo de la animación está de luto luego de que se confirmara la muerte de David Steven Cohen, guionista principal de la caricatura ‘Coraje, el perro cobarde’, que tuviera éxito a finales de la década de los 90 e inicios del 2000.

Con apenas 58 años de edad, Cohen murió víctima de cáncer, según reveló su amigo e historiador de animación Jerry Beck, mediante una publicación en Facebook.

'Coraje, el perro cobarde', fue una exitosa caricatura de finales de los 90 e inicios del 2000

"Acabo de enterarme de que mi amigo falleció de cáncer. Fue un escritor, compositor, productor, amante de la animación y muy amigo. Qué gran tipo. Un verdadero amigo para todos. Lo hiciste bien, David. No te olvidaremos", escribió Beck en su publicación.

John R. Dilworth fue el creador de la caricatura ‘Coraje, el perro cobarde’, sin embargo, el trabajo de David Steven Cohen como guionista principal fue clave para que esta animación alcanzara el éxito entre 1999 y 2002 en el canal Cartoon Network.

Cohen escribió más de 50 capítulos de la exitosa caricatura

Además de su trabajo en dicha caricatura, Cohen colaboró como guionista en series cómicas de CBS, además de en programas como 'Pee-wee’s Playhouse' y 'ALF’.

¿De qué trata la caricatura ‘Coraje, el perro cobarde’?

La caricatura ‘Coraje, el perro cobarde’ se originó a partir del cortometraje Courage The Cowardly Dog: The Chicken from Outer Space, nominado al Oscar.

La trama consta de 'Coraje' y sus dueños: 'Muriel', una vieja mujer escocesa, y 'Justo Bolsa', un viejo agricultor gruñón, a quienes defiende de monstruos y situaciones paranormales.

Se dice que la caricatura se basó en el asesino serial David Parker

Sin embargo, existe la leyenda de que la caricatura está basada en el asesino serial David Parker, quien vivía en la casa propiedad de Margaret y William Patterson, en Nuevo México, Estados Unidos. En vida los dos ancianos solían hacer llamadas al 911 para reportar sucesos paranormales en su casa, hasta que cierto día la policía acudió al lugar, encontrándolo solo, únicamente había una perro temblando, tal como el de la caricatura de Cartoon Network.

