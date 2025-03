¿Hoy 18 de marzo es feriado por ser Día de la Expropiación Petrolera en México? Aquí te decimos

El 18 de marzo de 1938 es una fecha histórica en México, pues ese día, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de la industria petrolera del país, dando origen a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta medida respondió a un conflicto con las compañías petroleras extranjeras que se negaron a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos. La expropiación representó un acto de soberanía económica, al poner los recursos naturales del país bajo control nacional.

|

Este acto trascendental significó un parteaguas para la economía mexicana y la política energética del país. A través de Pemex, México no solo comenzó a gestionar su petróleo, sino que también fortaleció su presencia en el ámbito internacional como productor y exportador. Cada 18 de marzo, el país recuerda la valentía de Cárdenas para tomar esta decisión, que marcó el rumbo de la industria petrolera en la nación.

|

¿Es el 18 de marzo un día feriado en México?

A pesar de la relevancia histórica de la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo no es considerado un día feriado obligatorio en México. Esto significa que, aunque se reconoce su importancia a través de diversas actividades y ceremonias, los trabajadores no cuentan con un descanso oficial en todo el país. No obstante, algunas entidades y empresas pueden otorgar el día libre, pero esto depende de cada caso específico.

🗓️Hace 87 años, el General Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de Expropiación Petrolera 🛢️🏗️, con el cual la industria se volvió propiedad nacional 🇲🇽 y las y los #Trabajadores del sector obtuvieron mejores condiciones laborales. 👷🏽‍♀️👷🏽 pic.twitter.com/Y97FsQK8sI — STPS México (@STPS_mx) March 18, 2025

El Día de la Expropiación Petrolera sigue siendo un día conmemorativo, en el que se realizan eventos y actividades para recordar la gesta nacionalista que representó la nacionalización del petróleo. Sin embargo, no tiene la categoría de "día feriado" según las leyes laborales mexicanas, a diferencia de otras fechas históricas como el Día de la Independencia o el Día de la Revolución.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos envía destructor USS Gravely al Golfo de México para operaciones contra el narco