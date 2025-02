Novia fugitiva revela verdadera razón del por qué escapó de su boda

La novia fugitiva que se hizo viral después de salir corriendo de su propia boda, tiene nombre y apellido, ya que apareció en un programa de televisión en Perú, país de donde es originaria.

Elena Mary Barrantes empezó por desmentir que su exprometido Clever Huayán la haya amenazado de muerte tras dejarlo plantado antes de firmar su compromiso, pues el motivo de su partida fue otro.

Este momento se hizo viral al dejar al novio plantado / Redes Sociales|

Novia fugitiva cuenta su romance

La mujer peruana recordó que a su novio lo conoció porque era cliente frecuente, ya que ella vendía papas en una avenida del municipio de Bagua y la iba a visitar constantemente.

“Siempre venía a comprar, me conversaba. Me preguntaba si era soltera”, a la semana comenzaron el noviazgo y al mes ya estaban planeando la boda. "Él me dijo que no me preocupe y me sorprende que dijo que sacó mi partida de nacimiento para casarnos y pagó todo”, relató.

Elena Mary descubrió que su prometido le fue infiel / Redes Sociales|

Mujer fugitiva vivió una infidelidad

Elena Mary reveló que la verdadera razón por la que abandonó la boda fue porque su prometido le fue infiel, ya que una amiga le presentó pruebas de que Clever estaba con otra mujer.

"Porque me engañó, me traicionó con otra chica de Bagua, mi amiga me había dicho ‘tu novio te saca la vuelta con la fulana’ y le tomaron una foto… Yo lo quiero, pero no lo amo. Él me decía que poco a poco lo voy a amar (...) Ese día me ganaron las lágrimas y dije: ‘Perdóneme a todos, no acecto’, me saqué los zapatos y me fui corriendo como loca”, indicó.

Por su parte, el novio le pidió disculpas y dijo que enmendaría su error para que en un futuro se pudieran casar.

El novio le pidió perdón por lo que hizo y esperan se puedan casar en un futuro / Redes Sociales|

