Oficial: Zoé anuncia cuarta fecha en el Estadio GNP Seguros

Zoé, una de las bandas más representativas del rock mexicano, ha confirmado una cuarta fecha en el Estadio GNP Seguros. El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en mostrar entusiasmo ante la oportunidad de ver nuevamente a la agrupación liderada por León Larregui.

Tras agotar los boletos de sus tres fechas anunciadas, la banda decidió complacer a sus fans con una presentación adicional, lo que refuerza su vigencia y el cariño del público por su música, que ha acompañado a más de una generación.

¿Cuándo será la cuarta fecha y qué día saldrán a la venta los boletos?

La cuarta fecha confirmada por la agrupación mexicana, se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre de 2025, la “Preventa Banamex” será el 9 de mayo a las 10:00 horas, mientras que la venta al público general se realizará el día 10 de mayo, de igual manera a las 10:00 horas.

¡Wow, no lo podemos creer! los boletos volaron y tendremos una cuarta fecha, ¡muchísimas gracias a todos!



Nueva fecha- 28 de septiembre, Estadio GNP Seguros#PreventaBanamex- 9 de Mayo, 10 am

Venta General- 10 de mayo , 10 am pic.twitter.com/dMSKGJxKfK

