La tenencia es un impuesto que se aplica por el uso de vehículos en México desde 1962, inicialmente para los Juegos Olímpicos de 1968. Aunque en algunos estados hay excepciones, en la mayoría se paga anualmente. Cuatro estados no cobran tenencia, solo refrendo vehicular. Se ofrecen descuentos y subsidios en la mayoría del país durante los primeros meses del año.

En la CDMX, se otorga un subsidio del 100% de la tenencia a quienes paguen el refrendo vehicular antes del 31 de marzo. El dinero recaudado por el pago de tenencia se utiliza para subsidiar la tarifa del transporte público y para programas contra la contaminación.

¿Qué es la tenencia vehícular?

La tenencia vehicular es un impuesto que se cobra anualmente a los propietarios de vehículos automotores para poder circular legalmente por las calles y carreteras de un país o región. Este impuesto se utiliza para financiar el mantenimiento de la infraestructura vial y otros servicios relacionados con el transporte.

¿Qué pasa si no pagué mi tenencia antes del 31 de marzo?

Si no pagas la tenencia, no podrás verificar tu auto ni realizar otros trámites. Además, no podrás cambiar las placas de tu vehículo y si es llevado al depósito vehicular, no podrás retirarlo. También deberás pagar cargos por el cobro de impuesto y recargos por morosidad. No podrás adquirir otro vehículo ni adquirir seguro de auto hasta que estés al corriente con el pago de tenencia, y tampoco podrás vender el auto que ya tienes.

