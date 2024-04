Donald Trump advierte a México que no le dará “ni 10 centavos” para controlar la migración

De volver a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ya advirtió que no dará a México “ni 10 centavos” de ayuda para el tema de migración, además de que calificó de una “falta de respeto” las exigencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el país vecino entregue dinero si es que quiere que nuestro país evite la llegada de más inmigrantes.

Durante una entrevista que concedió a Brian Kilmeade, del programa Fox & Friends y que fue transmitida este domingo 31 de marzo, Trump desaprobó que mandatarios extranjeros dicten la agenda de la Casa Blanca en tema de migración, teniendo como ejemplo la entrevista que hace unos días dio AMLO al programa 60 Minutes, de CBS News, en la que mencionó desde que Estados Unidos debe levantar las sanciones a Venezuela y Cuba, además que la construcción del muro fronterizo no se llevará a cambo y que el gobierno de Joe Biden debe entregar 20 millones de dólares al año a países latinoamericanos y del Caribe para reducir el flujo de migrantes que quieren llegar a la Unión Americana.

"Dijo que quiere 10 mil millones de dólares esencialmente sólo para hablar... Eso no pasaría conmigo, con el muro.

"Es muy simple: es falta de respeto por el presidente. Nunca me dirían algo así a mí. Quiere 10 mil millones al año. México acaba de pedir 10 mil millones al año. Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos", indicó Trump, quien durante su campaña presidencial por el partido republicano ha enfocado sus discursos en los migrantes mexicanos y latinos, calificándolos de "criminales", "violadores" y “animales”, que "envenenan la sangre de Estados Unidos".

México regala dinero a migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos

Mientras que Donald Trump advierte que de llegar a la presidencia de Estados Unidos no entregará dinero a México para controlar el tema de migración, en nuestro país el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador recién anunció que regalará cerca de 11 mil pesos a migrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador que acepten ser deportados a su país.

Estos pagos a esos migrantes que sean deportados desde México se dividirán en seis mensualidades de 110 dólares cada una (mil 822 pesos), dinero que les servirá para mantenerse mientras consiguen un nuevo empleo en sus diferentes países.

