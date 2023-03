Oscar 2023: Michelle Yeoh dijo que su premio marca un antes y un después para los asiáticos

Michelle Yeoh, actriz nacida en Malasia, fue galardonada con su primer Oscar en el rubro a Mejor Actriz, luego del papel realizado en el filme "Everything Everywhere All At Once". Tras recibir la estatuilla dorada, la intérprete conmovió al mundo con su discurso.

"Para todos los niños y niñas que se parecen a mí, que me están viendo esta noche, esta es una luz de esperanza y posibilidades. Esta es la prueba de que puedes soñar en grande, de que los sueños se hacen realidad. Y damas, no dejen que nadie les diga que ya pasó su momento, nunca se den por vencidas", expresó en su discurso la actriz.

| OSCARS 2023: “Para todos los niños y niñas que se parecen a mí y que están viéndome está noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades. Y mujeres, no dejen que nadie les diga que ya pasó su mejor momento”. Michelle Yeoh, ganadora a Mejor Actriz

pic.twitter.com/hGEOpM5zGX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 13, 2023

De igual manera, la originaria de Malasia, país donde sus habitantes sufren un nivel de vida por debajo de los 196 del ránking del PIB, según las Naciones Unidas, dedicó su premio a su madre, que se cuentra en su país, comentando que es una verdadera superhéroe y sin ella no hubiera estado ahí, el estrado de los Oscar.

Yeoh, que derrotó a Gate Blanchett, Michelle Williams, Ana de Armas y Andrea Riseborough en los premios más prestigiosos del cine, sumó su segundo gran galardón, lego de ganar el Globo de Oro en enero de este año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OSCAR 2023, TODOS LOS GANADORES DE LA EDICI+ON 95 DE LA ENTREGA DE PREMIOS