Palomera de Sailor Moon Cosmos en Cinépolis causa revuelo en fans ¿Llegará a México?

La anticipación por el estreno de la película "Sailor Moon Cosmos" en México ha alcanzado niveles inesperados, especialmente después de que se difundieran imágenes y videos de una palomera temática de Sailor Moon Cosmos en Cinepolis. Esta noticia ha causado un gran revuelo en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los fanáticos de la saga se preguntan si este coleccionable llegará a México.

Detalles del coleccionable

La palomera, que representa la cabeza de Luna, la gata violeta y guía de Usagi (o Serena, como se le conoce en México y Latinoamérica), ha sido objeto de deseo para muchos. Además de la palomera, el coleccionable incluye un portavasos con diseños inspirados en Sailor Moon Cosmos. El diseño de la palomera es principalmente negro, con toques de rosa, blanco y amarillo, y viene con un cordón para colgar y facilitar su transporte.

A pesar del entusiasmo, se ha revelado que esta palomera no es parte de los coleccionables de Cinepolis y es, en realidad, un artículo exclusivo de Japón. Sin embargo, los fanáticos mexicanos aún tienen esperanzas de que este coleccionable llegue a territorio nacional, ya que ha sido visto en plataformas de venta en línea como Mercado Libre y Amazon, con un precio que supera los 3,000 pesos.

Estreno de Sailor Moon Cosmos en México

Aunque la fecha de estreno de "Sailor Moon Cosmos" en México aún no ha sido confirmada, hay rumores de que la película no se proyectará en cines, sino que se lanzará directamente en plataformas de streaming, como Netflix. Además, se ha mencionado que si la película llega a las salas de cine, sería a través de Cinemex y no de Cinepolis.

Los fanáticos de Sailor Moon en México deberán esperar más detalles sobre el estreno de la película y la disponibilidad del coleccionable. Mientras tanto, la expectación sigue creciendo y las redes sociales continúan llenándose de comentarios y especulaciones sobre estos temas.

