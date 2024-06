¿Paola Durante demandará a Belinda?: “Me pusieron como una bobita”

La salida de la serie ‘¿Quién lo Mató?’ donde se habla del asesinato del conductor Paco Stanley, no tiene nada contenta a Paola Durante debido que la hacen ver como una “boba” cuando la interpreta Belinda.

En conferencia de prensa, la exedecán afirmó que buscará demandar a la producción de Amazon Prime, ya que no queda muy bien parada y la gente le ha preguntado si hace tiempo tenía un retraso mental.

“Esa no es mi historia. Me pusieron como bobita y la gente me preguntaba si tenía retraso mental. Ahí me ponen como que quise ser la niña guapa del programa y que mi sueño era ser artista; nunca lo fue, porque fui una chava súper insegura, trabajé para sacar adelante a mi hija que tenía cinco años”, declaró.

Demandará Paola Durante a Amazon Prime

La modelo para adultos expuso que no puede dar más detalles de su demanda, pero que esta vez no tolerará que hablen mal de ella y buscará defenderse ya que en el pasado no pudo hacerlo.

“Pusieron cosas muy fuertes que no pasaron y por eso vamos a proceder. No puedo hablar de qué o cómo, porque ya pasé por juzgados hace 25 años y no quiero saber nada de eso. Ellos (mis abogados) se van a encargar. No es pelear y no es enojarme, es sólo que hace 25 años no alcé la voz y ésta vez sí lo haré porque es mi historia”, dijo.

Belinda no tiene nada que ver

Al cuestionarla si la demanda sería contra Belinda por interpretarla, Paola Durante expuso que no, que ella solo estaba haciendo lo que la producción de indicaba.

“No es por Belinda, es por la dirección. Hay una gran diferencia entre ser boba y ser diferente”, finalizó.

