Paolita Suárez recibe amenazas de muerte ¿Abandonará su carrera política?

Paolita Suárez, la actual candidata del Partido del Trabajo por el distrito VII en Guanajuato, realizó una conferencia de prensa para dar a conocer que presentó una denuncia ante las autoridades por las amenazas de muerte que ha recibido.

“Me encuentro con mis compañeros del Partido del Trabajo que me están brindando su apoyo. El día de hoy acudí a poner una denuncia que se las voy a mostrar. He recibido amenazas hacia mi persona y familiares, es un tema que sí me preocupa”, declaró.

Paolita Suárez confía en las autoridades

La integrante de ‘Las Perdidas’ se dijo preocupada porque no sólo a ella la están amenazando sino también a su familia, motivo por el cual decidió acudir con las autoridades para que den con las personas que le están sembrando miedo.

“No nada más es contra mí, están metiendo a terceras personas, a mi familia. Yo les hago un comunicado a las autoridades, se los dejo en sus manos por cuestión de que ellos tienen la autoridad y fuerza y hallar a los que me mandaron ese tipo de amenazas”, detalló.

¿Paolita Suárez ya no buscará una diputación?

La ‘patitas’ piensa que las amenazas en su contra son porque busca la candidatura y tiene todas las de ganar, pero que ni así la bajaran de la contienda electoral e invitó a la gente a salir a votar el próximo 2 de junio.

“No crean que estoy muy contenta, que estoy muy feliz. Estoy nerviosa y preocupada porque una amenaza como esta en partidos políticos porque cuando ven que una va a ganar, que esto y lo otro, te empiezan a amenazar”, finalizó.

