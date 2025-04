Papá de Checo Pérez mostró su preocupación por estado de salud de Lucia Méndez

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Recientemente, Antonio Peréz Garibay, mayormente conocido por ser el padre del expiloto de Red Bull, Sergio Checo Peréz, entró en la mirada pública, ya que se le vio muy “cercano” a la actríz y cantante Lucía Méndez.

Fue en un programa de televisión, donde se le cuestionó al político sobre su situación sentimental con la actríz, donde pudo confirmar que Lucía está internada debido a un tema de COVID y que aunque no puede verla se mantiene en contacto y al pendiente de ella. “Todavía no me permiten, caray, pero estamos al pendiente. Quien está al pendiente es Paty, su asistente, me está reportando y está estable”, dijo Peréz.

Pérez dice que no existe una relación pese a que sí le gustaría | SDP Noticias

LA RELACIÓN DE PÉREZ Y MÉNDEZ ES FALSA

Peréz Garibay, también comentó que él se enfermó un poco de gripa, pero que afortunadamente no salió positivo en las pruebas que se hizo.

“Después de este evento, precisamente, yo recaí con una gripa, ya me hice las dos pruebas: COVID e influenza, pero gracias a Dios todo bien”, comentó el padre del piloto.

El papá del piloto está al pendiente de la salud de la actriz | Reforma

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre su supuesta relación con la actriz, aseguró que en ellos solo hay una bonita amistad, pero, que si dependiera de él, la relación ya se habría dado. “Lucía es una gran mujer y una gran diva, no existe un noviazgo”, comentó para el programa, Sale el Sol. “A mí, sí me aceptara mañana, sería el novio de Lucía Méndez”, finalizó.

