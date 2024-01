Paulina Bremer le dedica emotivo mensaje de despedida a su padre, el empresario Carlos Bremer

A poco más de una semana de la muerte del empresario mexicano Carlos Bremer, su hija Paulina Bremer reapareció en redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje que conmovió a más de uno.

La mujer utilizó su cuenta de Instagram para subir varias fotografías, junto a quien fuera uno de los empresarios más queridos de México, impulsor del deporte y famoso por su participación en el programa de televisión ‘Shark Tank’, en las cuales además agregó mensajes de WhatsApp que intercambiaban y que dan muestra del cariño que se tenían.

“ Con el dolor más grande que he sentido en toda mi vida, hoy, sintiéndome tan orgullosa de ser tu hija, te quiero dar las gracias. Gracias, porque supiste llevar una vida que nos será eterna, aquí y en el cielo. Tu vida no se midió en años, éxitos propios, ganancias, ni nada de ese tipo. Tu vida evidentemente se midió en corazones que tocaste y vidas que cambiaste.

“ Me duele, y mucho, que no volveré a escuchar un “Mi Pawita”, pero ¿sabes qué? Todos nacimos para morir, y tú, como siempre, supiste llevar la mejor estrategia de vida. Tú supiste cómo dejarnos un legado, a tus hijos, amigos, equipo y país. Tu partida me ha servido de reflexión y estoy segura que a muchas otras personas también. Tu partida me puso un alto: ‘¿qué estoy haciendo yo por el bien de los demás? ¿Me estoy entregando? ¿Estoy desbordando amor desinteresado?’”, se lee en parte del mensaje que dedicó Paulina Bremer a su hija.

¿Quién es Paulina Bremer, hija del empresario Carlos Bremer?

Paulina Bremer es uno de los cuatro hijos que tuvo el empresario Carlos Bremer con Adriana Ibarra. Tiene 27 años de edad y es egresada de la Universidad de California, en Los Ángeles, California (UCLA). Está casada con el empresario Jaime Camino Creel, quien es CEO del Central Hotel Boutique de Madrid y en sus redes sociales suele compartir contenido relacionado a su vida en familia, viajes y amigos, además de temas de moda, industria en la que se desempeñó como modelo en su momento.

¿De qué murió el empresario Carlos Bremer?

Fue el pasado 5 de enero de 2024 que Carlos Bremer falleció luego de que haber estado hospitalizado por un preinfarto que sufrió días atrás en Monterrey. Era presidente del Consejo de Administración de Value Grupo Financiero, una sociedad de la que se desprenden empresas como Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores.