Carlos Bremer falleció tras estar hospitalizado por complicaciones de salud

Carlos Bremer, empresario mexicano, falleció a los 63 años después de ser hospitalizado cuando se desvaneció al sufrir un preinfarto en las oficinas de su grupo financiero ubicadas en San Pedro, Monterrey.

Bremer fue un destacado presidente del Consejo de Administración de Value Grupo Financiero, una sociedad mexicana que controla empresas del sector financiero: Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores.

"Quienes conformamos la Confederación, lamentamos el sensible fallecimiento del empresario Carlos Bremer, @carlosbremerg. Nos unimos a la pena que embarga a la familia. Descanse en paz", informó esta tarde la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Carlos no solo tuvo éxito en sus empresas, sino que también tuvo una incursión en la televisión al ser uno de los "tiburones" en el programa Shark Tank México, donde apareció junto a Arturo Elías Ayub y otros compañeros de trabajo.

Además de su labor dentro de sus empresas y de la televisión, Carlos fue reconocido en el 2016 con el Premio Nacional del Deporte, ya que se destacó por ser un promotor en el deporte en México.

Pues entre las figuras que el empresario apoyó fueron Saúl Álvarez, Paola Longoria, Eduardo Nájera, Adrián González, María del Rosario Espinoza y Juan Manuel Márquez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE EL ACTOR CHRISTIAN OLIVER JUNTO A SUS HIJAS TRAS CAERSE AVIONETA EN LA QUE VIAJABAN