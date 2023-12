Entregan estímulos a los deportistas ganadores del Premio Nacional de Deportes

Se llevó a cabo la entrega de estímulos a los ganadores del Premio Nacional de Deportes (PND) y a los deportistas de los Juegos Panamericanos 2023. Cabe recordar que meses atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió apoyar económicamente a los atletas olímpicos.

La ceremonia fue solamente simbólica para los deportistas olímpicos, ya que los ganadores ya se le había hecho saber desde el 30 de octubre y también ya se les había otorgado su reconocimiento.

Los presentes en el Palacio Nacional fueron las Selección Mexicana de Béisbol, Alejandra Valencia de Tiro con arco y Carlos Sansores de Taekwondo, Eddy Reynoso que es manager de box y Blanca Casale, primera mujer en NBA.

“Me da mucho gusto participar en la ceremonia de premiación de reconocimiento a los deportistas que representaron a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Chile y también en el que esta ceremonia se entregue el premio Nacional del Deporte 2023, a quienes se distinguieron por su desempeño y trabajo”, dijo el mandatario.

“Quiero felicitar a los familiares de los deportistas porque, como he dicho, es de dominio público, no se hace nada sin el apoyo de la familia, eso es lo fundamental, yo siempre he sostenido, y es más seguro de que la familia es la principal institución de seguridad social en nuestro país”, complementó.

Entre otros deportistas que fueron galardonados por su actuación en Santiago 2023 se encuentran Citlali Moscote de Maratón, Issac Cortés García que es entrenador de Pentatlón Moderno, Edgar Ulises Yañez de lanzamiento de jabalina y Jesús Hernández Mendoza que es entrenador parapanamericano de atletismo.

Obrador dijo que espera recibir a los atletas que acudan a París 2024 en septiembre del próximo año para recibirlos con muchas medallas, esta será la despedida de su gobierno, además prometió que habrá un aumento de incentivos para el próximo año, repitiendo lo que se hizo en 2023 con 370 millones de pesos según Ana Gabriela Guevara

