Presidenta del COM lanza indirecta a Ana Guevara: "Necesitamos que los atletas tengan apoyo"

En la recta final hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), expresó preocupación por la falta de recursos que afecta a los atletas mexicanos y lanzó una indirecta contundente hacia Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En un evento donde se anunció la alianza entre Televisa-Univisión y los atletas mexicanos, Alcalá resaltó la importancia de estrategias para obtener apoyos económicos y no depender del erario.

"Nosotros no podemos depender del humor de alguien, necesitamos que los atletas tengan sus apoyos y tengan sus situaciones resultas, que ellos estén concentrados y no preocupados, es lo que desea el COM", expresó la presidenta del COM.

La crítica indirecta surge tras un 2023 difícil para varios atletas mexicanos, quienes se vieron obligados a vender productos y hasta sus propiedades para hacer frente a los gastos de las competencias en las que representaron a México. Entre los casos destacados se encuentra el del equipo de natación artística, que comercializó trajes de baño para solventar sus necesidades financieras.

Ante este panorama, María Jose Alcalá señaló que es fundamental abordar la situación financiera de los atletas mexicanos, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para enfocarse en su preparación sin preocupaciones. La presidenta del COM destacó la necesidad de que los deportistas cuenten con apoyos sólidos para evitar escenarios adversos durante la justa olímpica.

Cabe recordar que los Juegos Olímpicos de París 2024 están programados para iniciar el 26 de julio y concluir el 11 de agosto. El evento, que reunirá a miles de atletas de todo el mundo, tiene como sede el Stade de France, donde se llevarán a cabo las ceremonias de apertura y clausura de esta esperada fiesta deportiva.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIONEL MESSI, ERLING HAALAND Y KYLIAN MBAPPÉ, FINALISTAS PARA EL PREMIO THE BEST