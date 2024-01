Carlos Bremer sufrió un desvanecimiento tipo preinfarto y fue trasladado a un hospital

El empresario Carlos Bremer, sufrió un desvanecimiento al interior de las oficinas de Value Grupo Financiero, ubicadas en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró afuera de las oficinas, para poder llevar a Bremer a un hospital y que fuera atendido con los servicios necesarios.

Bremer es presidente del Consejo de Administración de Value Grupo Financiero, una sociedad mexicana que controla empresas del sector financiero: Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores.

Por su parte, voceros de grupo confirmaron que el presidente del grupo financiero fue atendido por un desvanecimiento tipo preinfarto, pero que ya se encuentra estable y sigue siendo atendido por diferentes médico.

Asimismo, el empresario recibió RCP por parte de los paramédicos, quienes posteriormente decidieron llevarlo al hospital.

