¿Bad Bunny le envió una indirecta a Kendall Jenner en su nueva canción?

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, culminó su relación con Kendall Jenner antes de que finalizara el 2023 y el nuevo tema del 'Conejo Malo' deja ver una posible indirecta a su ex.

A través de sus plataformas, el intérprete lanzó un nuevo tema “No me quiero casar”, que es parte de su nuevo disco, llamado "Nadie Sabe lo Que Va A Pasar Mañana", el cual fue lanzado en octubre pasado.

“No me quiero casar” dejó sorprendidos a los fans del género urbano por el contenido de su letra, que dicen va dirigida a Kendall Jenner, y que una supuesta idea de matrimonio pudo haber sido el detonante para que ambos terminaran.

“Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar, je. Mi vida está cabrona, hey. Yo no me quiero casar”, dice una parte del tema del boricua.

