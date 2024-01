Ancelotti sobre la posible llegada de Mbappe a Real Madrid: 'No voy a tocar este tema'

El técnico italiano, Carlo Ancelotti, declaró ante los medios para hablar del cotejo que Real Madrid juega mañana en el Bernabéu frente a Mallorca, habló de ese encuentro, de la renovación, de los centrales y no pudo faltar una pregunta sobre Mbappé.

En cuanto sonó el nombre del delantero francés, Ancelotti respondió con una de sus habituales sonrisas irónicas, para acabar diciéndole al periodista "no te he visto muchas veces a ti", a lo que el periodista le respondió "soy de los nuevos".

Ancelotti continuó diciendo que "no me has escuchado antes que no hablaba, que no contestaba esta pregunta", para sentenciar que "no voy a tocar este tema".

Una escena que provocó las risas de los presentes en la sala de prensa.

Cabe señalar, que el delantero francés es agente libre desde el primer día de 2024 y puede escuchar ofertas del equipo que él decida

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WAYNE ROONEY FUE DESPEDIDO COMO DIRECTOR TÉCNICO DE BIRMINGHAM TRAS 15 PARTIDOS