Dólar hoy 24 de diciembre de 2025: el peso aguanta y la divisa cae ligeramente

El dólar abre en $17.89 pesos y retrocede frente al cierre del martes

El dólar se sigue mostrando débil frente al peso mexicano. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
24 de Diciembre de 2025

El precio del dólar en México arrancó este miércoles 24 de diciembre de 2025 en $17.89 pesos por unidad, según el mercado interbancario.
El valor representa una baja ligera respecto al cierre del martes 23 de diciembre, cuando la divisa estadounidense terminó alrededor de $17.90 pesos.

El dólar se cotiza promedio en $17.89 pesos por unidad/Google
Aunque el movimiento es discreto, confirma que el billete verde sigue bajo presión, mientras el peso mexicano mantiene una racha de estabilidad durante la primera mitad del mes.

En términos generales, la sesión arranca con calma cambiaria y sin señales de volatilidad inmediata.

Promedio nacional: compra y venta del dólar hoy

El promedio de cotización del dólar al menudeo se posiciona este miércoles en:

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $18.17 pesos

Estas cifras marcan un pequeño descenso en comparación con ayer, alineado con la caída del tipo interbancario.

El peso mexicano mantiene su racha de estabilidad/Pixabay
Cotización del dólar en bancos este 10 de diciembre

A continuación, los precios de compra y venta en los principales bancos del país:

  • Banco Azteca
    • Compra: $17.55
    • Venta: $18.84
  • BBVA Bancomer
    • Compra: $17.34
    • Venta: $18.47
  • Banxico Interbancario
    • Compra/Venta: $18.1919
  • Banxico FIX
    • Compra/Venta: $18.1940
  • Banorte
    • Compra: $17.00
    • Venta: $18.50
  • Santander
    • Compra: $17.10
    • Venta: $18.80
  • Diario Oficial de la Federación (DOF)
    • Compra/Venta: $18.1940
  • Banregio
    • Compra: $17.40
    • Venta: $19.00
  • Banjército
    • Compra: $17.60
    • Venta: $18.90
  • Afirme
    • Compra: $17.40
    • Venta: $18.90
  • Intercam
    • Compra: $17.69
    • Venta: $19.00
  • Monex
    • Compra: $17.30
    • Venta: $19.18
  • SAT (referencia)
    • Compra/Venta: $18.1940
  • Scotiabank
    • Compra: $17.40
    • Venta: $19.00
  • Banamex / Citibanamex
    • Compra: $17.64
    • Venta: $18.66

Los precios de venta siguen distribuidos entre $18.47 y $19.18 pesos, con instituciones corporativas como Monex ubicándose en la parte alta del rango.

Comportamiento del dólar en la última semana

En los últimos siete días, el dólar ha oscilado entre $18.18 y $18.33 pesos, con variaciones pequeñas y una volatilidad notablemente baja.
Entre los factores que han contribuido a esta estabilidad destacan:

  • Un dólar debilitado a nivel global ante expectativas moderadas de tasas en EE.UU.
  • Flujos de diciembre que fortalecen la posición del peso.
  • Mercados internacionales sin sobresaltos y con actividad moderada.

El comportamiento confirma que el peso mexicano transita un periodo de resistencia sólida, incluso en semanas de alto movimiento financiero global.

Durante la última semana la cotización promedio del dólar no ha superado los $18.50 pesos/Pixabay
Así inicia el dólar este miércoles en México

Con un arranque en $17.89 pesos, el mercado cambiario mexicano abre con señales de continuidad y de fuerza relativa para el peso.
La tendencia apunta a que el tipo de cambio podría mantenerse en rangos muy similares a los de esta semana, salvo algún giro imprevisto en los mercados externos.

Por ahora, el peso mantiene el control y la jornada apunta a un cierre sin sobresaltos.

