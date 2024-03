¿Pedro Sola será despedido de Ventaneando? Esto es lo que se sabe

Pedro Sola podría estar viviendo sus últimas horas como conductor del programa 'Ventaneando', luego de que surgiera información en la que se asegura que los directivos de TV Azteca están molestos con sus actitudes y comentarios al aire, por lo que analizan despedirlo.

Fue el periodista Michelle Ruvalcaba quien en un reciente video que compartió en su canal de YouTube, reveló que la situación de Pedro Sola en el programa de espectáculos no está fácil, pues aunque la titular Pati Chapoy lo ha defendido, altos mandos ya le han advertido que el conductor deben cambiar sus actitudes o tendrán que correrlo.

“La situación está fuerte con Pedro Sola porque aseguran que los directivos no tardan en correrlo, que resulta que después de las últimas cosas que ha hecho dentro de la empresa, ya le llegó a los cuellos de los ejecutivos y que están muy enojados con él (...) Porque no quiso entrar a la entrevista cuando fue el 'Escorpión Dorado' porque a él le cae muy mal, que esto no le gustó a Pedro y no entró.

“También se molestaron porque le dijo naca a Mónica Castañeda cuando se puso a cantar una canción de Carín León, que esto les pareció una situación muy clasista a la empresa (...) esto no le ha gustado a los ejecutivos y aunque Pati lo ha estado defendiendo, ya le dijeron 'o lo controlas o se va', que le dijeron que no quieren en su pantalla gente clasista", aseguró el periodista.

¿Por qué quieren correr a Pedro Sola de Ventaneando?

Con base en la información revelada por el periodista Michelle Ruvalcaba, han sido dos los recientes desplantes que ha hecho Pedro Sola y que han molestado a directivos de TV Azteca.

El primero fue la disputa que tiene con el 'Escorpión Dorado', personaje de Alex Montiel, a quien hace un año durante una entrevista en 'Ventaneando' le hizo gestos e incluso decidió no hacerle ninguna pregunta en señal de rechazo. Además, recientemente el youtuber volvió a la emisión de TV Azteca para promocionar un programa que conducirá en TV Azteca y Pedrito decidió salirse del estudio para no participar en la entrevista.

Aunado a ello, Sola fue tachado de clasista luego de que en una reciente emisión de 'Ventaneando' llamó “naca” a su compañera Mónica Castañeda porque ésta se emocionó y bailó una canción del interprete de música regional, Carín León.

