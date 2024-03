¿Dónde ver el documental 'Quiet On Set: The dark side of kids TV' que habla de los abusos en Nickelodeon?

El documental 'Quiet On Set: The dark side of kids TV' en el que diferentes artistas como Drake Bell relatan los abusos de los que fueron víctima mientras trabajaban en Nickelodeon ha ganado popularidad en las últimas semanas por los crudos relatos que contiene, sin embargo, muchos se preguntan en dónde pueden verlo.

“Descubra la historia no contada del ambiente tóxico y abusivo dentro de la televisión infantil de los 90. Escuche relatos desgarradores de exestrellas infantiles y miembros del equipo que investigan el equilibrio de poder en la industria y revelan una era que infligió heridas duraderas que aún se sienten hoy“, dice la sinopsis del programa.

'Quiet On Set: The dark side of kids TV' consta de cuatro capítulos, a lo largo de los cuales aparecen actores y actrices como Alexa Nikolas de 'Zoey 101', Jennette McCurdy de 'ICarly' y Drake Bell de 'Drake and Josh' relatando lo difícil que fue su infancia como actores, pues eran presionados y en algunos casos abusados por los productores y trabajadores del canal Nickelodeon.

Este documental es una producción de Discovery Channel, que está disponible en las plataformas de streaming Max, Discovery + y Prime Video, aunque únicamente para Estados Unidos, ya que todavía no está en el catálogo de Latinoamérica, región en la que apenas se han podido ver algunos adelantos mediante el canal de YouTube Investigation Discovery.

¿Cómo ver el documental si no vives en Estados Unidos?

Sin embargo, existe una forma de ver vía online el documental 'Quiet On Set: The dark side of kids TV' sin necesidad de vivir en Estados Unidos, siguiendo los siguientes pasos:

Lo primero es instalar en tu computadora, laptop o tableta electrónica una VPN, que te permitirá generar una conexión IP como si estuvieras navegando desde Estados Unidos. Lo siguiente es tener a la mano tus credenciales para ingresar a tu cuenta de Max o Amazon Primer Video. Ya dentro de la aplicación de streaming que elegiste, basta con buscar el documental 'Quiet On Set: The dark side of kids TV'. El último paso y más sencillo es darle play al control remoto para disfrutar este documental que está en tendencia por los temas que toca.

