Pepe Aguilar habla de Christian Nodal: “Sí se da a querer, me cae muy bien”

En una reciente entrevista con Mariano Osorio desde Colombia, Pepe Aguilar detalló no tiene ningún problema con Christian Nodal por haberse casado con su hija Ángela.

El cantante detalló que a pesar de que su retoño ya esté con otra persona no dejará de ver por ella y por sus otros hijos que ya son mayores de edad.

“Nunca, y como lo he comprobado, creo que me voy a despreocupar de mis hijos, nunca, porque, aunque sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y que la ama tremendamente, pues sigue siendo mi hija”, indicó.

No esperó que se casara tan joven

El charro mayor de los Aguilar aceptó que se sorprendió que su hija se uniera en matrimonio a sus 20 años, pero a final de cuentas es algo que no está en sus manos, porque él hizo lo mismo con su esposa.

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza. Los guiones te los haces tú solo, y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufres, porque tienes expectativas; claro, no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años. Entonces de repente, pues sí es un shock”, declaró.

Pepe Aguilar acepta a Christian Nodal

En la entrevista, Mariano Osorio le preguntó a Pepe Aguilar que tan cierto eran los rumores sobre que no había una buena relación entre ellos por la boda tan repentina cuando su yerno venía saliendo del noviazgo con Cazzu.

“Si te dicen que soy un desgraciado, que no se puede lidiar conmigo, que tengo malos modos y que a lo mejor te trato mal, créeles, si te dicen que soy el tipo más bondadoso, más buena onda, más dadivoso, caritativo, compasivo, créeles, porque sabes que, soy las dos cosas, depende como llegues”, expuso.

Y el jefe de los Aguilar reveló que no tiene ningún tema con Nodal, pues sabe que ama mucho a su hija porque entre ellos ya había algo desde pequeños y por eso lo aprecia.

“Sí se da a querer, me cae muy bien, no hasta, siempre me cayó bien, y me sigue cayendo bien, aquí está en el camerino de al lado, no hay ningún tema ahí”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 2024: SUBEN ACCIONES DE TESLA TRAS VICTORIA DE DONALD TRUMP