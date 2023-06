Aún con todas las críticas recibidas por su colaboración con Bizarrap, Peso Pluma ha logrado una vez más llegar al codiciado primer puesto en la lista global de Spotify con la "BZRP Music Sessions #55".

Este logro ha generado una gran emoción entre los seguidores de La Doble P, ya que la última vez que el intérprete alcanzó una posición similar fue con su éxito "Ella Baila Sola", en colaboración con Eslabón Armado, desplazando a la reconocida cantante Miley Cyrus.

Según datos proporcionados por la plataforma de música, la canción de Bizarrap y Peso Pluma se ha colocado en el Top 1 de las canciones más reproducidas a nivel global en Spotify.

Es importante destacar que esta colaboración es la sexta canción latina en 2023 que ha logrado llegar al primer puesto. Otras canciones destacadas que han ocupado este lugar son "TQG" de Shakira y Karol G, "Ella Baila Sola" de Peso Pluma, "Un x100to" de Grupo Frontera y Bad Bunny, y "Where she goes" también de Bad Bunny.

Además, el argentino defendió a Peso Pluma tras la lluvia de comentarios 'negativos' que le están lloviendo al cantante mexicano y su participación en el tema.

"La composción la hice con VST, todo digital, Una vez que terminamos la composición, la banda de Peso grabó todos los instrumentos reales. Esto fue porque queria darle el espacio de su bzrp session para que siga llevando los corridos a distintos públicos.

“Me encantan los corridos y Peso Pluma, él no necesitaba rapear sobre el trap para romperla”, explicó el productor argentino

