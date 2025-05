Piden ayuda urgente para Xava Drago, vocalista de Coda: "Es de vida o muerte"

Mediante redes sociales se está solicitando ayuda para Xava Drago, vocalista de la famosa banda de los 90’s Coda, quien enfrenta un grave problema de salud. De acuerdo con sus familiares y amigos, el apoyo económico que se requiere es “de vida o muerte”.

Salvador Aguilar Hurtado, nombre real del músico, alcanzó la fama hace décadas con canciones como “Aún”, “Veinte para las doce”, “Eternamente” y “Tócame”, que se volvieron clásicos del rock en español.

El cáncer volvió en un año

Recientemente se dio a conocer que Xava Drago requiere ayuda urgente, ya que nuevamente fue diagnosticado con cáncer, una enfermedad que le apareció en el estómago en abril de 2024 y que, tras una primera recuperación en marzo de 2025, reapareció un mes después.

“Amig@s míos, como ya sabrán estamos pasando por una situación difícil respecto a la salud de Xava Drago, la voz de Coda; el cáncer volvió de una manera muy agresiva y los médicos están sugiriendo un tratamiento novedoso que le puede ayudar muchísimo a mejorar. Este tratamiento tiene un costo de $100,000 pesos, es por eso que de todo corazón les pido su apoyo para que él lo pueda tomar”, escribió en Facebook Ela Corez, esposa del músico, agregando una cuenta bancaria para recibir donativos.

A esta causa benéfica se han sumado diferentes músicos del rock nacional y seguidores de Coda, quienes mediante aportaciones buscan ayudar a salvarle la vida a Xava Drago.

“Como les comenté, no soy de tirarme para que me levanten, sólo les informo que he estado 3 semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino. Tristemente el bicho me volvió y tendré que hacer más quimios. Les agradezco como siempre su buena vibra y denle amor a mi sencillo ‘Esos ojos’”, se lee en la última publicación que hizo el cantante en su cuenta de Instagram, fechada el 29 de abril.

