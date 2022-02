Placebo anunció su regreso a México con un concierto en el Palacio de los Deportes

El 2022 continúa sorprendiendo a México en temas musicales, ya que ahora se ha confirmado el regreso de Placebo.

La banda londinense volverá a tierras aztecas y lo hará con un concierto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Y es que la última vez que Placebo vino a nuestro país fue en el 2017, en la gira por su 20 aniversario.

MEXICO CITY, PALACIO DE LOS DEPORTES - SEPTEMBER 12, 2022 ON SALE FEBRUARY 15, 11:00AM CST https://t.co/V6gojLJdRw pic.twitter.com/y4zpXYlL1L — PLACEBO (@PLACEBOWORLD) February 11, 2022

Por si fuera poco, el próximo 25 de marzo lanzarán el disco "Never Let Me Go", con el que romperán nueve años desde su última producción.

El concierto en el Palacio de los Deportes está programado para el próximo 12 de septiembre, mientras que la venta de boletos comenzará el 15 de febrero a las 11:00 horas (tiempo de la CDMX) por Ticketmaster.

