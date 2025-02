¿Por qué el 16 de febrero se considera el Día de los Amores Imposibles?

El 16 de febrero se celebra el Día de los Amores Imposibles en varios países, recordando esos romances que nunca llegaron a ser por diferentes razones. A diferencia del 14 de febrero, que es todo sobre el amor, este día nos hace pensar en lo que aprendimos de esos amores no correspondidos o platónicos.

El Día de los Amores Imposibles, que se celebra el 16 de febrero, recuerda las historias de amor que no tuvieron el desenlace esperado. / Pixabay |

¿Por qué se considera el 16 de febrero como el Día de los Amores Imposibles?

El Día de los Amores Imposibles, que se celebra el 16 de febrero, es una fecha para recordar esas historias de amor que no salieron como esperábamos. Aunque no se sabe exactamente de dónde viene, la idea es dar visibilidad a experiencias que muchos hemos vivido. Se celebra dos días después de San Valentín, así que contrasta con el amor feliz del 14 de febrero y nos hace pensar en esos sentimientos que no fueron correspondidos. Es un buen momento para reflexionar sobre lo que hemos sentido, reconocer lo que esas experiencias significan en nuestras vidas y aprender de ellas.

La idea es dar visibilidad a experiencias que muchos hemos vivido. / Pixabay |

¿Por qué razones un amor puede considerarse imposible?

Un amor puede considerarse "imposible" por diversas razones emocionales, sociales o circunstanciales. Entre las barreras emocionales se encuentran los sentimientos no correspondidos, miedos o traumas pasados, así como compromisos previos, uno de los dos mantiene otra relación, y diferentes objetivos de vida. En cuanto a los obstáculos sociales, las diferencias de religión o cultura, las disparidades de clase social o económica, y las expectativas familiares pueden dificultar una relación.

Entre las barreras emocionales se encuentran los sentimientos no correspondidos. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina: Lista de estados donde entregarán la tarjeta este 17 de febrero